Многодетную мать из Тайного будут судить за гибель детей

Двое несовершеннолетних погибли на пожаре в мае этого года.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дело передано в суд. Обвиняемой 43 года.

Орловчанке вменяют статью 109 УК РФ, часть 3 (« причинение смерти по неосторожности») и статью 125 УК РФ («заведомое оставление без помощи»).

Известно, что у женщины пятеро детей. По версии следствия, в роковую ночь на 19 мая она оставила их без присмотра, уйдя из дома.

Затем обогреватель, включённый в сеть, перешёл в аварийную работу. Начался пожар. Погибли двое детей — 2-х и 3-х лет.

Дело рассмотрит Орловский районный суд.

ИА «Орелград»