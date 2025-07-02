Многодетную мать из Тайного будут судить за гибель детей

2.7.2025 | 15:00 Новости, Происшествия

Двое несовершеннолетних погибли на пожаре в мае этого года.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дело передано в суд. Обвиняемой 43 года.

Орловчанке вменяют статью 109 УК РФ, часть 3 (« причинение смерти по неосторожности») и статью 125 УК РФ («заведомое оставление без помощи»).

Известно, что у женщины пятеро детей. По версии следствия, в роковую ночь на 19 мая она оставила их без присмотра, уйдя из дома.

Затем обогреватель, включённый в сеть, перешёл в аварийную работу. Начался пожар. Погибли двое детей — 2-х и 3-х лет.

Дело рассмотрит Орловский районный суд.

ИА «Орелград»


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