Сегодня в Орле стартует регистрация на забег «ПоБерегу»

В этом году благотворительная акция пройдёт в четвёртый раз.
Забег состоится 23 августа в Орле. Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на обустройство инклюзивной детской площадки.
«Пришло время совместить спорт, добро и живописные виды!» – говорится в группе организаторов забега.
Участникам предлагаются дистанции в 1, 5 и 10 километров. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена особая дистанция в 100 метров.
Зарегистрироваться можно на сайте акции поберегу.рф. Количество мест ограничено.
Возрастные ограничения: 0+
ИА «Орелград»