Сегодня в Орле стартует регистрация на забег «ПоБерегу»

В этом году благотворительная акция пройдёт в четвёртый раз.

Забег состоится 23 августа в Орле. Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на обустройство инклюзивной детской площадки.

«Пришло время совместить спорт, добро и живописные виды!» – говорится в группе организаторов забега.

Участникам предлагаются дистанции в 1, 5 и 10 километров. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена особая дистанция в 100 метров.

Зарегистрироваться можно на сайте акции поберегу.рф. Количество мест ограничено.

Возрастные ограничения: 0+

ИА «Орелград»