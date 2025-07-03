Сегодня в Орле стартует регистрация на забег «ПоБерегу»

3.7.2025 | 11:01 Новости, Общество, Спорт

В этом году благотворительная акция пройдёт в четвёртый раз.

Фото: vk.com/poberegu57

Забег состоится 23 августа в Орле. Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на обустройство инклюзивной детской площадки.

«Пришло время совместить спорт, добро и живописные виды!» – говорится в группе организаторов забега.

Участникам предлагаются дистанции в 1, 5 и 10 километров. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена особая дистанция в 100 метров.

Зарегистрироваться можно на сайте акции поберегу.рф. Количество мест ограничено.

Возрастные ограничения: 0+

ИА «Орелград»


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