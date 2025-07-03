В орловском управлении СКР снова сменился глава

3.7.2025 | 10:50 Важное, Закон и порядок, Новости

Предыдущий руководитель не проработал и года.

Фото: obl1.ru

Место Андрея Чапанова занял Константин Баранов. Как и предыдущий руководитель следственного управления, он занимает пост на правах «исполняющего обязанности».

Известно, что Баранов является полковником юстиции. Ранее в СМИ он упоминался как руководитель отдела по расследованию особо важных дел орловского СУ СКР.

Как стало известно «Орёлграду» из собственных источников, изменение произошло в середине июня. Теперь оно отображено на официальном сайте управления.

Андрей Чапанов стал исполняющем обязанности главы Следственного управления СКР по Орловской области в декабре минувшего года. Согласно официальным данным, сейчас он несёт службу в аналогичном подразделении, но по Тамбовской области (как заместитель начальника местного СУ СКР). Он занимал тот же самый пост до назначения в наш регион.

ИА «Орелград»


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