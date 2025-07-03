В Орловской области вновь выберут лучшие сарафаны и косоворотки

В Орле объявили о старте очередной онлайн-акции.

Орловский областной центр народного творчества объявил о проведении в период с 7 июля по 31 августа 2025 года онлайн-акции «Сарафан-Косоворотка». Она стала ежегодной, заявки на участие начали принимать 1 июля, их прием продлится по 15 августа 2025 года. Как сообщили организаторы, к участию в акции приглашаются не только художники-любители и мастера декоративно-прикладного искусства, но и «любые лица, без ограничения возраста».

«Главная задача мероприятия – поддержание и развитие русской народной культуры, укрепление традиционных семейных ценностей, воспитание чувства патриотизма и консолидация народов России вокруг общих культурных ценностей, – отметили в Центре народного творчества. – Особое внимание будет уделено популяризации народного костюма, основанного на образцах русской народной культуры, среди различных групп населения».

Цель акции – сохранение народных обычаев, материального и духовного наследия русской культуры, а также стимулирование интереса современников к историческому русскому костюму и истории России. Кстати, сам Центр по итогам акции планирует пополнить свою базу данных о мастерах и творческих коллективах, занимающихся народным костюмом в других регионах страны. Отметим, что акция проводится в заочной форме, по сути, она представляет собой интерактивную выставку.

Для участия в акции необходимо прислать организаторам фотографии или видеозаписи людей, запечатленных в традиционной, исторической или стилизованной русской народной одежде: мужчины в рубахах, женщины и дети в рубахах, сарафанах и традиционных юбках. Желательно приложить к заявке текстовое описание деталей одежды, ситуации съемки, действующих лиц, мероприятия, на котором была сделана запись. К участию в акции не допускаются фото, тексты и комментарии, разжигающие национальные, культурные, политические и другие виды неприязненного отношения.

Возрастное ограничение: 0+

ИА “Орелград”