Суд обязал виновника ДТП оплатить лечение пострадавшего

Изначально пострадавшего лечили за счет государства.

Свердловский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области к обществу с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Орел» о возмещении стоимости лечения в порядке регресса. Детали процесса раскрыла пресс-служба суда. Из искового заявления следовало, что по вине водителя вышеуказанной компании произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого потерпевший получил серьезные травмы.

На виновника аварии еще в 2023 году завели уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако в конце октября 2023 года суд прекратил уголовное дело в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Важным для ТФОМС обстоятельством является то, что в суде все-таки была установлена причинно-следственная связь между виновными действиями водителя и причинением вреда здоровью потерпевшего.

Пострадавшего госпитализировали, и он долго лечился.

Оплачивалось его лечение за счет средств обязательного медицинского страхования. По подсчетам ТФОМС, различными медицинскими учреждениями здравоохранения потерпевшему была оказана медицинская помощь на сумму более 200 000 рублей. Фонд полностью оплатил счета за лечение, переведя их медицинских учреждениям. А теперь потребовал взыскать указанную сумму с виновника ДТП.

Аграрная компания в качестве ответчика была выбрана потому, что на момент ДТП виновник являлся ее работником. А по закону юридическое лицо, как собственник транспортного средства, несет обязанность по возмещению истцу средств, затраченных на оплату лечения пострадавшего в ДТП. Суд исковые требования удовлетворил и взыскал с сельскохозяйственного предприятия в пользу ТФОМС Орловской области стоимость лечения, всего – 212 627 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу. Впоследствии компания может попытаться взыскать по суду проигранную сумму со своего работника, устроившего аварию.

ИА “Орелград”