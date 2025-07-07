Дело первого заммэра Орла Ничипорова направлено в суд

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассмотрят в Советском районном суде Орла.

Перед этим орган надзора утвердил обвинительное заключение. Вадим Ничипоров обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК, часть 3, пункты «в» и «е»).

По версии следствия, первый заместитель мэра, используя свои полномочия, «оказывал покровительство предпринимателям-перевозчикам в обмен на предоставление ими услуг материального характера», рассказали в прокуратуре.

Как сообщает ведомство, по текущей версии, с января 2021 по сентябрь 2022 бизнесмены, действуя по просьбе чиновника, за свой счёт обустроили остановку (на улице Кузнецова), оплатили покупку офисной мебели и ремонтные работы в кабинетах городской администрации, а также оказали другие услуги. В общей сложности, это обошлось примерно в 220 тысяч рублей.

Однако после того, как перевозчики рассказали о действиях чиновника в интернете, первый заместитель мэра «инициировал проверки». Они повлекли за собой штрафы и расторжение муниципальных контрактов.

ИА «Орелград»