Орловцев обвинили в участии в ОПГ

7.7.2025 | 17:01 Важное, Криминал, Новости

Суд состоится в ближайшее время.

ИА “Орелград”

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемые — двое жителей нашего региона. Им вменяют разбойные нападения, вымогательство и мошенничество.

По версии следствия, орловцы вступили в сговор с ещё двумя лицами. В отношении этих граждан возбуждено другое дело, которое выделено в самостоятельное производство. Целью сговора являлась совместная преступная деятельность, причём в нашем регионе.

ОПГ действовала с ноября 2023 по апрель 2024. За это время участники совершили три разбойных нападения. Был похищен автомобиль, а также другое имущество. Кроме того, члены группировки незаконно завладели квартирой и денежными средствами.

Как считает следствие, вымогатели угрожали потерпевшим насилием. Всего от преступных действий организованной группы пострадали восемь человек.

Также один из обвиняемых получал от граждан деньги, обещая оказывать различные услуги, но не выполнял обязательства. Таким образом оказались обмануты четверо человек (в общей сложности, они лишились около миллиона рублей).

Уголовное дело рассмотрит Заводской районный суд города Орла.

ИА «Орелград»


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