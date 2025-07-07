Жители орловского села коллективно пожаловались на животновода

В его хозяйстве насчитали 58 голов мелкого рогатого скота.

Обращение поступило в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. На мужчину жаловались жители села Солнцево, расположенного в Орловском муниципальном округе.

По их мнению, он допускал нарушения ветеринарного законодательства. Проверка показала, что они действительно имели место.

Так, помещение для содержания животных находилось слишком близко к соседним участкам (по закону, дистанция должна составлять от 160 метров).

Кроме того, навоз хранился не на специальной площадке, а в различных местах (впрочем, всё равно на территории хозяйства). Также оказалось, что участок, где содержали животных, не был огорожен.

Как рассказали в пресс-службе управления, на данный момент собственнику участка объявлено соответствующее предостережение. Также орловцу выдали требование об устранении нарушений.

ИА «Орелград»