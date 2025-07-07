Орловцев призвали вступать в ряды особых доноров

Жители области могут пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Такое обращение размещено от имени «Орловской станция переливания крови» в официальных соцсетях Орловского муниципального округа.

Как рассказали в учреждении, ежегодно в пересадке костного мозга нуждаются около 5 тысяч жителей России. При этом шанс найти совместимого донора среди родственников составляет от 10 до 20%.

Чтобы войти в регистр, нужно сдать около 5 милиграмм крови — для анализа на совместимость. После этого данные внесут в систему. Если какому-то пациенту понадобится материал именно с таким генетическим кодом — врачи свяжутся с донором сами.

«Это безопасно, это важно, это – шанс подарить кому-то жизнь», – указали в медучреждении.

Пройти процедуру можно непосредственно на Орловской станции переливания крови (в Орле на Наугорском шоссе, 2). Контактный телефон — 41-25-89.

ИА «Орелград»