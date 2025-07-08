Арбитражные управляющие направили налоговикам 1300 запросов

Они все чаще пользуются возможностью электронного общения.

С конца 2024 года налоговыми органами Орловской области исполнено около 1,3 тысячи запросов арбитражных управляющих, поступивших в электронном виде через сервис ФНС России «Личный кабинет арбитражного управляющего». Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС. Приведенная статистика говорит о росте популярности указанного канала взаимодействия. Он удобен, прежде всего, тем, что позволяет значительно экономить время и быстрее принимать решения.

«Сервис позволяет ускорить получение ответа: вместо установленных законом о банкротстве семи дней пользователи личного кабинета могут получать информацию о должнике в электронном виде в течение часа, – пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Это значительно снижает нагрузку на арбитражного управляющего, минимизирует почтовые расходы и существенно упрощает взаимодействие с налоговым органом».

В настоящее время арбитражный управляющий через сервис может запросить у налогового органа 29 видов сведений о должнике, в том числе: выписку из ЕГРЮЛ, справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, сведения об участии должника в юридических лицах и его банковских счетах, данные о наличии у него недвижимости, земельных участков и транспортных средств, сведения из бухгалтерского баланса и другое.

«Кроме того, с помощью рабочего кабинета арбитражного управляющего можно направить в налоговый орган отчет о деятельности арбитражного управляющего и иные процессуальные документы по делу о несостоятельности (банкротстве)», – добавили в Управлении ФНС. К слову, по состоянию на 1 мая 2025 года в Орловской области в процедурах банкротства находилось 88 организаций и более 3000 простых граждан.

Ранее региональное УФНС сообщало, что за январь-апрель 2025 года общие поступления от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, и в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, составили 161 миллион рублей. Из них 123 миллиона поступили по согласительным процедурам в делах о банкротстве, что на 82 миллиона рублей или в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

ИА «Орелград»