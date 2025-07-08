Найден подрядчик для благоустройства площади Вревской

Администрация Малоархангельского района Орловской области заключила контракт.

«Площадь Вревской» – один из проектов-победителей в конкурсе Минстроя в 2024 году. На электронный аукцион по поиску подрядчика для реализации была подана лишь одна заявка на участие. Она признана соответствующей требованиям. 7 июля заключен контракт с ООО «ТСК «Альянс». Цена – 63 026 261 рубль 95 копеек. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 26 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Подрядчика для «Рабочего меридиана» в Ливнах нашли в апреле. К работам приступило ООО «СЗ «Пластиксервис». Проект «Тропой рубиновой лани» в Шаблыкино будет реализовывать ООО «Триумф». Контракт заключен в июне. Пока без подрядчиков «Набережная Лескова» во Мценске, «Бульвар Данилевского» в Верховье. Общая сумма гранта пяти муниципальным образованиям составила 380,1 млн рублей. Победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях планировали реализовать проекты в 2025 году.

ИА “Орелград”