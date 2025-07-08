Орёл оказался в хвосте рейтинга зарплат

Город занял 83-е из 100 мест.

Исследование опубликовало «РИА Новости».

Его подготовили на основе официальной статистики в Центре экономических исследований «РИА Рейтинг». Эксперты анализировали данные за первый квартал этого года по различным сферам деятельности. При этом учитывались только средние данные по зарплатам сотрудников крупных и средних организаций (уже без подоходного налога).

В рейтинг вошли 100 городов. Орёл занял 83 место с показателем в 82 тысячи рублей. Столько в нашей области зарабатывают в секторе банковских и финансовых услуг.

Из городов ЦФО ниже оказались Иваново, Брянск, Тамбов и Курск. Замыкают список Магас (61 тысяча), Владикавказ (57) и Элиста (54). Уверенно лидирует Южно-Сахалинск (445). Далее следуют Москва (293) и Анадырь (282).

ИА «Орелград»