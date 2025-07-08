В Орле продлили сроки сдачи дороги на Почернина

Дата передвинута с 16 июля на 9 сентября.

Это установил «Орёлград», проанализировав информацию с портала Госзакупок.

Напомним, речь идёт о строительстве нового выезда из микрорайона «Зареченский». Оно ведётся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Дорога по участку улицы Витольда Почернина (от улицы Зеленина до улицы Царёв Брод) должна стать двухполосной. При этом ширина каждой полосы составит 3,5 метра, а протяжённость новой дороги – 855 метров.

Как сообщает Администрация Орла, на данный момент здесь проложены основные коммуникации. Специалисты ООО «Строй-Проект» отсыпали песком 500 метров дороги.

Сейчас подрядчик приступил к укладке первого слоя щебня. Эти работы планируется завершить к концу текущей недели.

ИА «Орелград»