Орловца обманули на миллион, используя запись его голоса

Мошенники совершенствуют свои приёмы.

О криминальном эпизоде рассказали в прокуратуре Орловской области.

Всё началось со звонка от, якобы, сотрудника управляющей компании. Он рассказал, что в доме должны заменить домофон, и попросил сообщить ему код, который придёт в виде СМС. Орловец выполнил просьбу.

После этого мошенники стали звонить ему, представляясь уже сотрудниками Роспотребнадзора, а также правоохранительных органов. Мужчине внушили, что кто-то получил незаконный доступ к его личным данным. Затем орловцу дали прослушать аудиозапись, где он сам, якобы, призывал к противоправным действиям.

Мужчина, обеспокоенный возможным привлечения к уголовной ответственности, перевёл на указанные мошенникам счета около миллиона рублей.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Будьте бдительны, правоохранительные органы никогда не требуют переводить денежные средства на «безопасный счет», таких счетов не существует! Также правоохранительные органы не угрожают привлечением к уголовной ответственности в ходе телефонного разговора!» – напомнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»