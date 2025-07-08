В Орле к перевозкам пассажиров могли допустить неподходящих водителей

Нарушение выявила прокуратура.
Проверку проводило подразделение по Железнодорожному району Орла.
Выяснилось, что один из перевозчиков не принял меры, чтобы организовать необходимые проверки и не допустить к управлению автобусами тех, кто подпадал под соответствующие ограничения. Это и вменили ему в вину.
Перевозчика привлекли к административной ответственности. В итоге его оштрафовали на 15 тысяч рублей.
«Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»