В Орле к перевозкам пассажиров могли допустить неподходящих водителей

8.7.2025 | 13:15 Новости, Транспорт

Нарушение выявила прокуратура.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова (иллюстративное)

Проверку проводило подразделение по Железнодорожному району Орла.

Выяснилось, что один из перевозчиков не принял меры, чтобы организовать необходимые проверки и не допустить к управлению автобусами тех, кто подпадал под соответствующие ограничения. Это и вменили ему в вину.

Перевозчика привлекли к административной ответственности. В итоге его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

«Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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