Орловцы отметят 250-летие главного собора области

8.7.2025 | 17:05 Новости, Общество

Завершены подготовительные работы.

Фото: orel-eparhia.ru

250-летие Ахтырского кафедрального собора будет отмечаться 15 июля. На это число приходится день памяти Ахтырской иконы Божьей Матери.

К круглой дате в главном православном храме области провели ремонтные и восстановительные работы. В частности, здесь привели в порядок ступени на входе в собор, отреставрировали двери, покрасили притвор.

Работы прошли и в трапезной части храма. Также они затронули здание воскресной школы.

Орловская епархия опубликовала на своём официальном сайте видео о проделанной подготовке.

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ИА «Орелград»


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