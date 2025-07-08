Орловцы отметят 250-летие главного собора области

Завершены подготовительные работы.
250-летие Ахтырского кафедрального собора будет отмечаться 15 июля. На это число приходится день памяти Ахтырской иконы Божьей Матери.
К круглой дате в главном православном храме области провели ремонтные и восстановительные работы. В частности, здесь привели в порядок ступени на входе в собор, отреставрировали двери, покрасили притвор.
Работы прошли и в трапезной части храма. Также они затронули здание воскресной школы.
Орловская епархия опубликовала на своём официальном сайте видео о проделанной подготовке.
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ИА «Орелград»