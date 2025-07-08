В Орле изъяли около 5 тысяч немаркированных пачек сигарет

Общая стоимость продукции составила 446 тысяч рублей.

Незаконную реализацию табачных изделий пресекли полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Как оказалось, торговлю немаркированным табаком вела целая преступная группа. Её организовала 50-летняя жительница Орловской области, индивидуальный предприниматель. Женщина смогла вовлечь в неё не менее шести человек.

Группа занималась перевозкой, хранением и продажей такого товара. Реализация проходила через торговые точки, принадлежащие ИП.

На данный момент в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (171 УК). Они остаются на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»