Приставы помогли обустроить детские площадки на Орловщине

8.7.2025 | 10:31 Закон и порядок, Новости, Общество

Они появились в двух населённых пунктах.

Фото: Пресс-служба ГМУ ФССП России

Это деревни Богородицкого и Маловского сельских поселений Хотынецкого района. Здесь проживает много семей с детьми. Однако обращения к чиновникам с просьбами обустроить площадки не дали результата.

Тем не менее, суд обязал муниципальные власти проделать данную работу. К решению проблемы подключились сотрудники спецотделения судебных приставов по Орловской области Главного межрегионального управления ФССП.

Как рассказала глава отделения Ольга Василькова, руководству должника объяснили порядок привлечения к административной и уголовной ответственности. Ответственные структуры привлекли подрядчиков. К настоящему моменту площадки уже построены — ими уже пользуются дети.

Кроме того, муниципалитет заключил контракты на ремонт и обслуживание оборудования площадок, добавили в пресс-службе ГМУ ФССП России.

Фото: Пресс-служба ГМУ ФССП России

ИА «Орелград»


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