Приставы помогли обустроить детские площадки на Орловщине

Они появились в двух населённых пунктах.

Это деревни Богородицкого и Маловского сельских поселений Хотынецкого района. Здесь проживает много семей с детьми. Однако обращения к чиновникам с просьбами обустроить площадки не дали результата.

Тем не менее, суд обязал муниципальные власти проделать данную работу. К решению проблемы подключились сотрудники спецотделения судебных приставов по Орловской области Главного межрегионального управления ФССП.

Как рассказала глава отделения Ольга Василькова, руководству должника объяснили порядок привлечения к административной и уголовной ответственности. Ответственные структуры привлекли подрядчиков. К настоящему моменту площадки уже построены — ими уже пользуются дети.

Кроме того, муниципалитет заключил контракты на ремонт и обслуживание оборудования площадок, добавили в пресс-службе ГМУ ФССП России.

ИА «Орелград»