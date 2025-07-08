Орловец вернулся домой из украинского плена

Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

Соответствующий пост появился в её официальных соцсетях.

Известно, что обмен пленными произошёл ещё 19 июня. Он стал результатом договорённостей, достигнутых в Стамбуле (2 июня).

Депутат получила и опубликовала ответ на запрос, направленный в адрес уполномоченного по правам человека в России. Как ясно из контекста, речь идёт именно о жителе Орловской области.

Известно, что обмену подлежали определённые категории российских военнослужащих — раненные, тяжелобольные и молодые (в возрасте до 25 лет). Также сообщалось, что россиян доставили из плена в Белоруссию, где оказали необходимую помощь. Затем они вернулись на Родину.

«Детали этих операций редко становятся достоянием общественности. Это необходимо для обеспечения безопасности участников и самих пленных. В этой работе участвуют самые разные люди: волонтёры, юристы, переговорщики, представители власти», – поделилась Пилипенко.

ИА «Орелград»