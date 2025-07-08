ТФОМС отчитался о профиците бюджета

Орловский облсовет принял к сведению отчет о медицинских расходах.

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 2024 год представили в Орловском облсовете народных депутатов. Из него следует, что бюджет был исполнен по доходам в сумме 13,428 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 13,206 миллиарда. Таким образом, год Фонд закончил с профицитом бюджета, то есть с превышением доходов над расходами в сумме 221,299 миллиона рублей. Причина в том, что Фонд на сумму профицита заработал денег больше, чем планировал.

Основным источником доходов Фонда традиционно стали трансферты, поступившие из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Деньги были перечислены в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. В целом субвенции составили 12,947 миллиарда рублей. Кстати, 3,776 миллиарда рублей из указанной суммы – это средства областного бюджета, перечисленные регионом в бюджет ФОМС в виде взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения,

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед ТФОМС, в минувшем году составили 34,351 миллиона рублей. Кроме того, ФОМС перечислил территориальному фонду 265,619 миллиона рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам.

Еще 8,929 миллиона рублей было перечислено на формирование нормированного страхового запаса Фонда – эти деньги потребовались для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. На выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения ФОМС выделил за год всего 48,3 тысячи рублей.

Однако данные выплаты рассчитываются и начисляются, что называется, по факту. Их сумма зависит от количества случаев выявленных онкозаболеваний. Иными словами, в 2024 году орловским медикам в качестве бонуса выплатили 48,3 тысячи рублей за первичную постановку диагноза онкологическим больным, выявленным в ходе диспансеризации населения.

ИА «Орелград»