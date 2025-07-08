На Орловщине пресекли торговлю ответами на ЕГЭ

Ответы прокуратура нашла во всемирной паутине.

Урицкий районный суд удовлетворил требования прокурора о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории РФ. Речь идет об исковом заявлении, которое подало Урицкий межрайонный прокурор Орловской области. Он действовал в интересах неопределенного круга лиц. В обоснование исковых требований было указано, что при проведении планового мониторинга интернет-ресурсов был выявлен подозрительный сайт. На нем предлагалось за плату приобрести ответы на Единый государственный экзамен, причем доступ к ресурсу не был ограниченным.

«ЕГЭ является одной из форм государственной итоговой аттестации, результаты которой принимаются как результаты вступительных испытаний в высшие учебные заведения, в связи с чем распространение ответов на ЕГЭ ведет к искажению объективности оценки качества подготовки обучающихся. Суд, учитывая установленные по делу обстоятельства и принимая во внимание положения действующего законодательства, пришел к выводу об удовлетворении требований прокурора в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», – сообщила пресс-служба Урицкого районного суда.

Тем временем в Ливнах подвели предварительные итоги государственной итоговой аттестации 2025 года. Как сообщает администрация города, на ее проведение из муниципального бюджета было выделено 595 тысяч рублей. Из них 246,5 тысяч ушли на расходные материалы, а 348,5 тысяч – на приобретение оборудования. Процесс проведения ГИА в 2025 году полностью был обеспечен в финансовом и в организационном плане.

«На территории города Ливны для сдачи ОГЭ (9-е классы) были открыты пункты проведения экзаменов на базе школ № 1, 2 и 4 и один пункт на дому, – отмечают в администрации города. – Для сдачи ЕГЭ (11-е классы) пункт проведения был открыт на базе школы № 4. Анализируя участие выпускников 11 классов в сдаче экзаменов по выбору в этом году, можно сделать вывод, что они больше ориентированы на технические и медицинские специальности».

Сообщается, что наиболее популярным предметом в этом году у выпускников оказалась математика профильного уровня, которую сдавали 118 человек, или 46,4 процента. На втором месте оказалось обществознание – 109 человек (42,9 процента), а в экзамене по физике приняли участие 65 выпускников (25,6 процента). Более четверти участников на экзаменах по химии, английскому языку и биологии набрали 80 и более баллов. «Велика доля высокобалльников по математике профильного уровня, химии, русскому языку, физике и биологи. 37 участников ЕГЭ набрали 90 и более баллов по различным предметам. В 2025 году 100 баллов набрали 11 выпускников», – подчеркнули в администрации города.

ИА «Орелград»