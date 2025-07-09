42 000 орловцев установили самозапреты на кредиты

С помощью этой опции они хотят защитить себя от мошенников.

В Орловской области уже 42 тысячи граждан воспользовались возможность установки самозапрета на оформление кредитов и займов. Такая информация появилась на сайте регионального Управления ФАС России. Как пояснили в ведомстве, основная цель самозапрета заключается в защите от потенциальных афер. Но ряд граждан вводят самоограничения просто для того, чтобы лишний раз не влезать в долги.

«Возможность устанавливать самозапреты на кредиты и займы появилась с 1 марта этого года, – напомнили в УФАС. – Она дает возможность человеку запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты и займы на его имя. Во-первых, это помогает не стать жертвой аферистов, которые набирают кредиты по чужим документам. Во-вторых, самозапрет убережет от случаев, когда мошенники убеждают человека взять кредит и передать им заемные деньги».

В ведомстве пояснили, что широкую разъяснительную работу на этот счет проводит Отделение Банка России по Орловской области. А Орловское УФАС активно взаимодействует с ним в рамках реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции в регионе. В частности, ведомства совместно проводят работу по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также по защите прав потребителей финансовых услуг.

Как следует из информации Отделения Банка России по Орловской области, установить запрет на оформление кредитов можно через портал Госуслуг, а с 1 сентября сделать это можно будет и через МФЦ. Платить за данную услугу не надо. После активации опции в кредитной истории гражданина просто появится отметка о том, что он сам себе запретил брать любы займы. И на эту отметку обязаны обращать внимание все банки и микрофинансовые компании. Увидев «метку», они обязаны отказать в выдаче кредита.

Снять самозапрет также можно через Госуслуги. Но в этом случае процедура несколько усложняется, поскольку надо подтвердить, что ограничения снимаются осознанно и добровольно. Например, заявление о снятии самозапрета надо подтвердить не простой, а усиленной электронной подписью. Затем придется подождать еще два дня – такая отсрочка дается гражданину для того, чтобы он еще раз обдумал свое решение. Отсрочка также является одним из новых инструментов борьбы с мошенниками.

ИА «Орелград»