В Орле снова выявили подозрительные шаурму и шашлык

9.7.2025 | 10:35 Закон и порядок, Новости

Проверки проводило орловское Управление Россельхознадзора.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе управления, они проходили с 25 июня по 1 июля. Все точки находятся в Северном районе на Московском шоссе.

Так, в «шашлычном доме» «Шадо» (дом 56) и в магазине «Очаг» (дом 117) готовили блюда из мяса, поступления которого не регистрировались в соответствующей электронной системе («Меркурий»). Отсутствовали ветеринарные документы, подтверждающие безопасность продукции.

Также выяснилось, что индивидуальный предприниматель, который работал в павильоне «Шаурманка» (дом 117-В), не прошёл регистрацию в системе «Цербер». Это вообще делало невозможным отслеживание поставок кулинарного сырья.

Как отметили в ведомстве, использование такой продукции создаёт риск отравлений и заболеваний. Собственникам торговых точек объявили предостережения.

Всего в первой половине года Россельхознадзор провёл 41 выездное обследование на предприятиях общественного питания Орловской области. По фактам выявленных нарушений владельцам 47 точек общепита объявлены предостережения.

ИА «Орелград»


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