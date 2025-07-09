Мэр Орла распорядился снести гаражи у детского сада

9.7.2025 | 9:14 ЖКХ, Новости

К демонтажу приговорены шесть объектов в Железнодорожном районе.

Фото: администрация Орла

Юрий Парахин 7 июля подписал постановление о переносе самовольно установленных нестационарных объектов в районе здания № 4 по переулку Товарный. МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» поручено произвести демонтаж шести металлических гаражей. Учреждение также должно обеспечить временное хранение как конструкций, так и находящегося в них имущества (в случае наличия). Также ОМЗ поручено выполнить благоустройство освобожденного участка: очистить территории от мусора, выровнять землю, подсыпать плодородный слой и посеять многолетние травы.

ИА “Орелград”


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