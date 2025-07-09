Спецрежимы принесли в казну дополнительные доходы

Поступления от плательщиков специальных налоговых режимов выросли на 40 процентов.

По состоянию на начало июня 2025 года в Орловской области сумма поступлений по результатам контрольной и контрольно-аналитической работы в отношении плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, составила около 49,3 миллиона рублей. Об этом сообщила региональная налоговая служба, отметив, что сумма указанных поступлений на 20,6 миллиона рублей превысила уровень аналогичного периода предыдущего года.

«В Орловской области наиболее популярными спецрежимами остаются упрощенная (УСН) и патентная (ПСН) системы налогообложения, а также налог на профессиональный доход, – сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. – Так, на отчетную дату количество лиц, применяющих УСН, составило 20,5 тысячи, что почти на 1,1 тысячи налогоплательщиков больше аналогичного периода 2024 года».

По подсчетам налоговиков, на данный момент патенты на ведение различных видов предпринимательской деятельности приобрели около 9 тысяч предпринимателей Орловской области. Их количество по сравнению с прошлым годом приросло на 1,5 тысячи налогоплательщиков. Напомним, патентная система уже много лет действует в регионе на основании закона, принятого депутатами Орловского облсовета. Цена патента фактически представляет собой сумму налога, который выплачивается при таком режиме.

Патент удобен тем, что его можно приобрести на различные временные отрезки. Цена патента зависит от ряда факторов, прежде всего, от потенциально возможного годового дохода по каждому виду деятельности, включенному в закон. Величина потенциального дохода также утверждается региональным парламентом. Кроме того, значение имеет количество работников у предпринимателя, то, на какой именно срок он оформляет патент, на какой территории.

Еще одним популярным спецрежимом является налог на профессиональный доход (НПД). То есть речь идет о самозанятых. В настоящий момент НПД выбрали 44,3 тысячи жителей Орловской области, что на 8,7 тысячи человек больше, чем годом ранее. Как подсказывают в УФНС, подобрать оптимальную систему налогообложения для бизнеса можно в интерактивном режиме с помощью сервиса «Выбор подходящего режима налогообложения».

«Сервис подберет режим в зависимости от категории плательщика, размера годового дохода и количества наемных сотрудников, а также с учетом ряда особенностей, например, производство подакцизных товаров или майнинг цифровой валюты», – сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области.

ИА «Орелград»