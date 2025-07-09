На Орловщине запретили публиковать фото с ПВО и БПЛА

Такое решение принял Оперативный штаб Орловской области.

Также запрет распространяется и на видео.

Как сообщает официальный портал области, решение касается всех граждан, проживающих в нашем регионе или пребывающих на его территории.

Запрет накладывается на материалы, которые освещают процесс или последствия применения средств противовоздушной обороны в Орловской области. А также — те, которые касаются использования специальных средств поражения (включая боевые беспилотники). В последнем случае речь идёт только о случаях, когда по снимку или ролику можно идентифицировать тип средства, место запуска, падения или атаки, траекторию полёта, а также установить факты поражения или характер повреждений.

Соответствующие фото- и видеоматериалы нельзя распространять ни через интернет, ни через СМИ. При этом запрет не касается властных органов и правоохранительных структур, а также информации, исходящей непосредственно от них.

ИА «Орелград»