На Орловщине запретили публиковать фото с ПВО и БПЛА

9.7.2025 | 13:45 Новости, СВО

Такое решение принял Оперативный штаб Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Также запрет распространяется и на видео.

Как сообщает официальный портал области, решение касается всех граждан, проживающих в нашем регионе или пребывающих на его территории.

Запрет накладывается на материалы, которые освещают процесс или последствия применения средств противовоздушной обороны в Орловской области. А также — те, которые касаются использования специальных средств поражения (включая боевые беспилотники). В последнем случае речь идёт только о случаях, когда по снимку или ролику можно идентифицировать тип средства, место запуска, падения или атаки, траекторию полёта, а также установить факты поражения или характер повреждений.

Соответствующие фото- и видеоматериалы нельзя распространять ни через интернет, ни через СМИ. При этом запрет не касается властных органов и правоохранительных структур, а также информации, исходящей непосредственно от них.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования