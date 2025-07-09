Финансовый портрет современной семьи: кто копит, а кто тратит

В преддверии Дня семьи, любви и верности интересное исследование провели в ВТБ.

Специалисты проанализировали, как мужья и жены распоряжаются деньгами в совместных банковских группах. Главные инициаторы создания семейных групп — женщины. Они же активнее совершают покупки: на их долю приходится на 20% больше оплат, чем у мужчин. При этом мужчины тратят больше за один раз — средний чек составляет 2400 рублей против 2100 рублей у женщин.

Основные статьи расходов семей распределяются следующим образом: покупки в супермаркетах, товары для дома и ремонта, кафе и рестораны, АЗС, медицинские услуги, одежда и обувь, аптеки, маркетплейсы, электроника, автоуслуги.

Сберегательное поведение супругов, по данным ВТБ, демонстрирует интересные различия. Женщины более активны в накоплении: 45% имеют накопительные счета (против 37% у мужчин), 20% открыли вклады (против 15% у мужчин). При этом мужчины хранят больше средств: на накопительных счетах – в среднем 221 000 рублей (у женщин – 188 000); на вкладах – около 1 000 000 рублей (у женщин – 762 000).

ИА “Орелград”