В Ливнах откроют памятник Сергию Радонежскому

Мероприятие состоится 18 июля.

В этот день отмечается обретение его святых мощей.

Как сообщает «Уездный город Ливны», памятник уже установлен. Монумент украсил Индустриальную улицу. Он находится прямо перед зданием компании «АгроГруппЛивны» (ранее — завод «Ливныпластик»).

Высота памятника составляет около четырёх метров. Её автор – заслуженный художник России Олег Молчанов. Ранее он же создал скульптуру Николая Мирликийского, установленную в Ливнах на площади Победы.

Ранее на этом месте стоял бюст Владимира Ленина. «Его, по слухам, новые владельцы бывшего завода отправили на реставрацию», – сообщает издание.

Отметим, что Радонежский остаётся одним из самых почитаемых православных святых России. Верующие считают его небесным покровителем нашей страны, а также «собирателем Русских земель». Мощи святого были обретены в 1422 году.

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ИА «Орелград»