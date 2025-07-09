В Орловской области скорректировали автобусные маршруты

9.7.2025 | 12:13 Новости, Транспорт

График движения двух автобусов изменился.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Уточняется, что изменения внесены по просьбе местных жителей (из Должанского района).

Они затронули междугородний маршрут №434 «Ливны — Долгое» и муниципальный маршрут №1 «Долгое – Баранчик».

Изменения уже вступили в силу. Однако они касаются только дневных рейсов, которые выполняются по понедельникам и четвергам. В остальном движение будет осуществляться по прежнему графику.

Кроме того, сейчас департамент проводит исследование, по итогам которого может быть скорректирован ещё один маршрут – № 140, «Мценск – Спасское-Лутовиново». Если позволят дорожные условия, скоро этот автобус будет заезжать в населённый пункт Каменка.

Фото: vk.com/depdor57
Фото: vk.com/depdor57
Фото: vk.com/depdor57

ИА «Орелград»


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