В Орловской области скорректировали автобусные маршруты

График движения двух автобусов изменился.

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Уточняется, что изменения внесены по просьбе местных жителей (из Должанского района).

Они затронули междугородний маршрут №434 «Ливны — Долгое» и муниципальный маршрут №1 «Долгое – Баранчик».

Изменения уже вступили в силу. Однако они касаются только дневных рейсов, которые выполняются по понедельникам и четвергам. В остальном движение будет осуществляться по прежнему графику.

Кроме того, сейчас департамент проводит исследование, по итогам которого может быть скорректирован ещё один маршрут – № 140, «Мценск – Спасское-Лутовиново». Если позволят дорожные условия, скоро этот автобус будет заезжать в населённый пункт Каменка.

ИА «Орелград»