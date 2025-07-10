«Дороги Черноземья» получили контракт на 193 млн рублей

В Корсаковском районе Орловской области приведут в порядок семь километров трассы.

Контракт подписан 8 июля. Воронежское АО “Дороги Черноземья” должно капитально отремонтировать автодорогу общего пользования регионального значения «Новосиль – Корсаково – Орлик» на участке с 43,85 км по 50,88 км. Цена – 197 231 936 рублей. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта –18 ноября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Орловской области в 2025 году был запланирован капремонт 16 участков автодорог. В ходе конкурентных процедур по поиску подрядчиков сложилась экономия. Свободные средства направлены в том числе на «Новосиль – Корсаково – Орлик».

ИА “Орелград”