«Дороги Черноземья» получили контракт на 193 млн рублей

10.7.2025 | 6:32 ЖКХ, Новости

В Корсаковском районе Орловской области приведут в порядок семь километров трассы.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Контракт подписан 8 июля. Воронежское АО “Дороги Черноземья” должно капитально отремонтировать автодорогу общего пользования регионального значения «Новосиль – Корсаково – Орлик» на участке с 43,85 км по 50,88 км. Цена  – 197 231 936 рублей. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта –18 ноября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Орловской области в 2025 году был запланирован капремонт 16 участков автодорог. В ходе конкурентных процедур по поиску подрядчиков сложилась экономия. Свободные средства направлены в том числе на «Новосиль – Корсаково – Орлик».

ИА “Орелград”


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