Жители ЦФО оказались главными любителями мороженого

Самые низкие цены на холодное лакомство в Курской, Смоленской, Белгородской, Тюменской и Нижегородской областях.



Данные по России за несколько лет анализировались с помощью ИИ-сервиса ВТБ «Геоплатформа». Примечательно, что чем дешевле мороженое, тем больше потребленных пачек приходится на одного жителя региона. Так, в Курской, Смоленской, Белгородской, Тюменской и Нижегородской областях средняя цена около 60–70 рублей. В год на каждого жителя этих регионов приходится по 6,5–7 пачек мороженого. Самые дорогие холодные сладости в регионах Дальнего Востока, Москве, Крыму и в Краснодарском крае – 140-104 рубля. В среднем по стране лакомство стоит порядка 90 рублей, на каждого россиянина приходится по 4,5–5 пачек мороженого в год.

Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область лидируют по общему количеству проданных пачек мороженого. При этом в пересчете на жителей регионы и города не отличаются от показателей по стране. Меньше всего покупают мороженого в Северной Осетии — Алании, Чечне, Тыве, Дагестане и Ингушетии. На каждого жителя этих республик приходится от 3 и менее пачек мороженого.

Выявлены и гендерные различия в потреблении мороженого. Равный спрос характерен для большинства регионов России, однако есть исключения. Так, лидируют мужчины и покупают на 20% больше мороженого в Липецкой, Мурманской, Амурской, Рязанской, Ростовской, Псковской областях, Республиках Хакасия, Северная Осетия — Алания, Дагестан. Обратная тенденция в Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Нижегородской областях, Республике Марий Эл, Карачаево-Черкесии, Чувашии. Там женщины покупают на 20% больше мороженого. (Примечательно, что они чаще выбирают более дорогие сладости).

Также аналитики ВТБ отметили предпочтения по видам. Пломбир особенно популярен в Курской, Нижегородской области, Удмуртии, Чувашии, Ханты-Мансийском АО. Мороженое в рожках предпочитают жители Тюменской, Смоленской, Ленинградской, Пензенской и Санкт-Петербурга. Фруктовый лед лидирует в Костромской, Брянской области, Республиках Коми и Бурятия.

ИА «Орелград»