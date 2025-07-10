На Орловщине из-за жары ограничили движение грузовиков

Они будут действовать с сегодняшнего дня по 15 августа.

Однако мера становится действительной только при дневной температуре от 32 градусов.

Ограничения распространяется на тяжеловесный грузовой автотранспорт (с превышением допустимой нагрузки на ось), который передвигатся по асфальтированным дорогам общего пользования. Водители смогут пользоваться ими, но только с 22:00 до 10:00. Это предотвратит разрушение дорожного покрытия.

Контроль за соблюдением правил вменён в обязанность «Орёлгосзаказчику».

Ограничения вводятся по распоряжению правительства Орловской области.

ИА «Орелград»