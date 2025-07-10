В орловской школе создадут прокурорский класс

Будущих работников ведомства начнут готовить со школьной скамьи.

Соответствующее соглашение было подписано сегодня. Его утвердил прокурор Орловской области Алексей Тимошин, директор филиала РАНХиГС Павел Меркулов, директор школы №50 Наталья Прохорова и исполняющая обязанности начальника профильного управления Администрации Орла Наталья Ерзина.

Класс, который создадут в этом учреждении, будет ориентирован на углублённое изучение отдельных предметов, которые пригодятся будущим работникам прокуратуры. В целом соглашение ориентировано на развитие профессиональной ориентации, предпрофильной подготовки и профильного обучения в сфере юриспруденции в школе.

«Открытие профильного прокурорского класса – значимое событие», – отметили в органе надзора.

В свою очередь, Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС сможет привлечь к обучению мотивированных студентов. Прокуратура подключит к этому процессу собственных молодых специалистов.

ИА «Орелград»