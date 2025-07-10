Около 37 тысяч орловцев стали невыездными

Выехать за рубеж им не позволяют неоплаченные долги.

В Орловской области в текущем году действовало более 37 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Данная мера применяется в качестве инструмента принудительного взыскания задолженности и является довольно эффективной. Так, согласно приведенной статистике. Чтобы снять запрет на выезд из России орловцы в этом году погасили долги по исполнительным производствам на общую сумму около 100 миллионов рублей.

Поскольку сейчас в разгаре период отпусков, Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области призывало жителей региона не омрачать себе отдых. Ведомство настоятельно рекомендует погасить долги, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией уже на границе. Если же человек о долгах не знает или забыл о них, то стоит заранее проверить самого себя на потенциальное наличие долга. Сделать это можно на сайте ФССП.

«Важно отметить, что снятие временного ограничения на выезд из РФ не происходит одномоментно сразу после оплаты, эта процедура может занять несколько дней, – предупреждают приставы. – Получить информацию о наличии ограничения права выезда за границу можно на портале «Госуслуги» в сервисе «Ход снятия ограничения выезда из России». Сервис позволяет гражданам-должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отображаются на главной странице личного кабинета».

Активно применяются к должникам и другие меры принудительного взыскания. Одной из них является ограничение должников в специальном праве на управление транспортными средствами. В этом году в Орловской области временно приостанавливалось действие водительских удостоверений примерно 1300 должников, причем почти 950 из них – это должники по алиментам. Реакция со стороны должников последовала такая: чтобы восстановить действие прав, они погасили долги на сумму более 25 миллионов рублей, из них 22,5 миллиона – в рамках погашения задолженности по алиментам.

«Граждане ошибочно полагают, что стать пешеходами могут только неплательщики алиментов, – отмечают в пресс-службе УФССП России по Орловской области. – Должники, не исполняющие требования по возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлениями, не оплачивающие административные штрафы, также могут быть ограничены в праве на управление транспортным средством».

ИА “Орелград”