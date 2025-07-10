Равнодушное отношение к ребёнку довело орловчанку до колонии

10.7.2025 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

40-летняя женщина постоянно уклонялась от обязанности по выплате алиментов. Соответствующее решение вынес суд. Однако она, зная об этом, игнорировала требования приставов и не принимала меры к погашению долга.

Известно, что ранее женщина уже привлекалась к административной и уголовной ответственности.

Хотя она является жительницей Орла, новое дело рассматривалось в Кромском районном суде. В итоге её приговорили к девяти месяцам колонии общего режима.

ИА «Орелград»


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