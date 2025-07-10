Создание системы «Образование-57» обойдется в 9 миллионов рублей

В регионе планируют завести собственную «виртуальную школу».

Казенное учреждение «Региональный центр оценки качества образования» объявило тендер на создание государственной информационной системы Орловской области «Образование-57». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 9,393 миллиона рублей. Бремя финансирования ляжет на региональный бюджет. Напомним, указанное учреждение ранее в ином правовом статусе уже занималось внедрением подобной информационной образовательной системы, что впоследствии вызвало серьезные вопросы и нарекания со стороны антимонопольной службы, заподозрившей сговор.

Из конкурсной документации тендера следует, что новая система создается для обеспечения цифровой трансформации сферы образования Орловской области. Одной из основных целей является – создание единого информационно-образовательного пространства для всех участников образовательного процесса: администрации образовательных организаций, педагогов, родителей и учащихся. В рамках проекта предполагается создание электронной социальной среды общения учащихся и педагогов, единой точки доступа к информации обо всех образовательных организациях Орловской области в электронном виде.

Проект предполагает интеграцию новой системы с уже функционирующими и вновь создаваемыми информационными системами в сфере образования Орловской области. Новая система призвана обеспечить быстрое и эффективное планирование учебно-воспитательной деятельности образовательных организаций региона, контроль качества успеваемости и посещаемости. Сами образовательные организации и педагоги благодаря электронной новинке будут освобождены от бумажного документооборота и необходимости дублирования информации на различных носителях.

Еще одной задачей новой системы станет хранение и обеспечение конфиденциальности личных дел учащихся, включение данных по охвату детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 17 лет включительно в единую автоматизированную информационную систему. Система должна обеспечить прозрачность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности всеми пользователями, оперативное представление органам власти документов об образовательных организациях, автоматическое формирование аналитических отчетов. В целом новшество должно привести к повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации образовательной политики и повышению эффективности принятия управленческих решений в указанной сфере.

ИА «Орелград»