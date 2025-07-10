В Орле призвали ограничить рост налогов

Инициативу правозащитника поддержали представители бизнеса.

Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин на заседании Координационного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области выступил с предложением о снижении налоговой нагрузки. Суть инициативы заключается в потенциальном введении коэффициента, который ограничивал бы рост налога на имущество организаций и индивидуальных предпринимателей – в отношении объектов недвижимости, облагаемых налогом по кадастровой стоимости и используемых для осуществления предпринимательской деятельности.

Аналогичная мера предлагается и для земельного налога. Введение коэффициента позволило бы повышать указанные налоги не более чем на 10 процентов ежегодно. Такой коэффициент, например, уже предусмотрен для исчисления суммы налога на имущество и земельного налога для физических лиц. Как пояснили в аппарате уполномоченного, ежегодно фиксируется существенный рост налога на имущество, включенного в «Перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых исчисляется как кадастровая стоимость». Поскольку кадастровая стоимость объектов недвижимости после проводимой оценки обычно растет, то возрастает и налоговая нагрузке на бизнес.

«Особо остро проблема обстоит в сельской местности, где торговля имеет и экономическое, и социальное значение, – сообщается на сайте бизнес-омбудсмена. – Это вопрос комплексного развития сельских населенных пунктов. Он напрямую влияет на качество социальных услуг, закрепление на селе молодых кадров, создание новых рабочих мест, повышение привлекательности жизни в деревне».

Евгений Лыкин отметил, что налог на имущество уплачивается без привязки к результату предпринимательской деятельности. А сам результат в нынешних непростых и малопредсказуемых экономических условиях далеко не всегда зависит от усилий самого владельца бизнеса. Санкции, ограничения и запреты уже приводят к тому, что долы убыточных предприятий растет. По мнению бизнес-омбудсмена, не лучшим образом на эту ситуацию повлиял и рост кадастровой стоимости имущества с 2024 года. При таких условиях бизнес заинтересован, скорее, в том, чтобы закрыть старые объекты, чем строить новые.

«Увеличение налоговой нагрузки также вынуждает бизнес оптимизировать затраты (включая расходы на фонд оплаты труда, не повышается заработная плата вследствие отсутствия финансовых ресурсов), – говорится на сайте уполномоченного. – Принятие обозначенной инициативы способствовало бы недопущению резкого роста налоговой нагрузки на бизнес. Озвученная инициатива была единогласно поддержана участниками мероприятия. В мероприятии приняли участие руководители региональных общественных организаций и их представители, а также представители регионального бизнеса».

ИА «Орелград»