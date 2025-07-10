В Орле обсудили деструктивные явления среди молодежи

Этот и другие вопросы были подняты на заседании областной комиссии.

В Орле состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Орловской области. Участие в нем, помимо членов комиссии, приняли представители прокуратуры Орловской области и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Участники рассмотрели целый ряд вопросов, в том числе вопросы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости подростков, состоящих на различного вида учетах, вопросы профилактики травматизма и гибели детей, работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Особое внимание было уделено вопросам профилактики деструктивных явлений в молодежной среде, привлечения общественных объединений и волонтеров к участию в профилактической деятельности, а также мерам, направленным на предотвращение суицида среди детей и подростков. «При рассмотрении вопросов заслушаны отчеты представителей субъектов профилактики и председателей муниципальных КДН, даны необходимые поручения по организации профилактической деятельности», – сообщили в администрации региона.

По итогам заседания комиссия приняла постановление. В частности, главам муниципальных образования и департаменту образования рекомендовано принять дополнительные меры по трудоустройству подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в органах. Что касается деструктивных явлений, то региональному Управлению МВД рекомендовано продолжить мониторинг Сети и принимать меры по выявлению и блокированию доступа к сайтам и сообществ соцсетях, где происходит манипуляция сознанием детей.

Данные действия необходимы для «недопущения воздействия на несовершеннолетних негативного интернет-контента, в том числе информации, пропагандирующей деструктивное поведение и суицидальные действия». К слову, за январь-апрель 2025 года в Орловской области в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма сотрудниками ЦПЭ УМВД было проведено 35 профилактических мероприятий с молодежью. За это же время было выявлено 17 интернет-ресурсов, разместивших противоправный контент экстремистского характера, публично демонстрирующих нацистскую символику и атрибутику националистических и неонацистских организаций.

Решения об ограничении доступа данных ресурсов были поддержаны Управлением Роскомнадзора по Орловской области. По данным Управления МВД, в регионе ежедневно проводится мониторинг наиболее популярных новостных и информационно-аналитических ресурсов, электронных журналов и газет для получения информации о потенциальных экстремистских угрозах.

ИА «Орелград»