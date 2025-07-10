В Орловской области появится еще один промышленный парк

Областные власти подвели итоги конкурсного отбора.

Департамент промышленности и торговли Орловской области подвел итоги предварительной оценки проектов по созданию или развитию индустриальных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков на территории региона. Напомним, что на региональном уровне отбираются лучшие проекты. Затем область включает их в свою заявку и направляет ее в Москву. Если там дают добро, то на реализацию проекта выделяется федеральное софинансирование, которое поступает транзитом через областной бюджет.

По данным департамента, на участие в предварительном отборе была подана одна заявка – от управляющей компании ООО «Три Точки Технологии», на создание промышленного технопарка «Три Точки». Его специализацией должны стать электронная промышленность и IT- решения в области телематики. Создание данного промышленного парка планируется на территории ОЭЗ ППТ «Орел». Авторы проекта объяснили, что указанная территория обладает рядом ключевых преимуществ, делающих ее привлекательным местом для размещения высокотехнологических производств и инновационных предприятий.

В частности, резидентам ОЭЗ предоставляется целый пакет региональных налоговых льгот, таможенные преференции, административные послабления, а также «стабилизационная оговорка, гарантирующая неухудшение налоговых и регуляторных условий». Кроме того, ОЭЗ ППТ «Орел» привлекательна наличием развитой инженерной инфраструктуры и коммуникаций, выгодным географическим положением – она расположена вблизи федеральной трассы М2 «Крым», которая ведет на Москву, так и в южные регионы России.

Что касается нового технопарка, то его проектная стоимость составляет на данный момент 888 миллионов рублей. Управляющая компания готова вложить в реализацию проекта 450,5 миллиона рублей собственных и заемных средств. В случае одобрения заявки объем федерального финансирования может составить 350 миллионов рублей, объем финансирования из бюджета Орловской области – 87,5 миллиона рублей. Члены конкурсной комиссии единогласно признали заявку соответствующей всем требованиям отбора. А в итоговом протоколе они отметили, что создание нового технопарка повысит инвестиционную привлекательность Орловской области и даст толчок развитию новых высокотехнологичных бизнес-проектов, в том числе развитию отечественной отрасли автомобилестроения.

ИА «Орелград»