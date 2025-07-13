Орловская прокуратура выиграла «битву за Бородино»

Надзорное ведомство вернуло властям артезианские скважины.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению первого заместителя прокурора Орловской области Юрия Пахолкова к администрации Бородинского сельского поселения Дмитровского района и обществу с ограниченной ответственностью «Газсервис». Истец просил суд признать недействительной сделку, заключенную ответчиками, и применить последствия недействительности ничтожной сделки.

Как следует из материалов дела, исковые требования были связаны с заключением между ответчиками договора о предоставлении муниципального имущества, а именно водопроводных сетей для подъема, отпуска и транспортировки холодной воды потребителям. Имущество было передано на безвозмездной основе и без проведения торгов в форме конкурса или аукциона. Ответчики в судебное заседание, кстати, не явились, дело рассматривалось без их личного присутствия.

Договор о предоставлении муниципального имущества администрация Бородинского сельского поселения заключила с ООО «Газсервис» 1 апреля 2025 года. Компании были переданы три артезианские скважины и водопроводные сети в селе Бородино. Договор был заключен сроком на один год. Прокурор в иске указал, что ни в одном из условий договора не предусматривается внесение «Газсервисом» платы за пользование муниципальным имуществом, то есть налицо договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

Кроме того, заключался он без проведения торгов в форме конкурса или аукциона. При этом артезианские скважины и водопроводные сети были введены в эксплуатацию более чем за 5 лет до даты заключения договора. По мнению надзорного органа, передача прав владения или пользования вышеуказанными объектами и системами возможна только по концессионному соглашению, который должен включать в себя размер арендной платы. Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд счел, что требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Арбитраж признать недействительным договор, заключенный между администрацией Бородинского сельского поселения и обществом с ограниченной ответственностью «Газсервис» и применил последствия признания сделки ничтожной. Это означает, что компания обязана возвратить артезианские скважины и водопроводные сети сельской администрации.

ИА “Орелград”