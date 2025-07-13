На лечение орловцев в других регионах ушло полмиллиарда рублей

Деньги были выделены по линии обязательного медстрахования.

Как уже рассказывал «Орелград», Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области отчитался об исполнении своего бюджета за 2024 год. Годовой план по расходам был выполнен на 99,6 процента. План составлял 13,26 миллиарда рублей, в реальности было потрачено 13,206 миллиарда рублей. Расходы непосредственно на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 13,082 миллиарда рублей, или 95,6 процента от плана года.

В состав этих расходов в отчете включили оплату ТФОМС лечения граждан, застрахованных в других регионах Российской Федерации. На эти цели было потрачено 165,259 миллиона рублей. Жители Орловской области, застрахованные по линии ОМС, тоже лечились за пределами своего региона. И их лечение обошлось Фонду еще дороже. Так, согласно отчету, оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами, за минувший год составила 573,124 миллиона рублей.

Расходы на исполнение мероприятий, реализуемых областной администрацией, но финансируемых за счет средств нормированного страхового запаса Фонда, составили в прошлом году 44,507 миллиона рублей, или 0,3 процента от общей суммы расходов ТФОМС. Их них, например, 35,578 миллиона рублей было потрачено на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведению ремонта медицинского оборудования.

Еще 8,929 миллиона рублей ушло на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Стоит отметить, что расходы на выполнение функций аппарата самого Фонда составили 79,742 миллиона рублей, или всего 0,6 процента в общей структуре расходов. Из отчета также следует, что по состоянию на 1 января 2025 года остаток средств бюджета Фонда составил 300,433 миллиона рублей.

ИА «Орелград»