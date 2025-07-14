ЛДПР выдвинула в Горсовет Орла около 80 кандидатов

14.7.2025 | 15:04 Новости, Политика

Новый состав представительного органа будет формироваться по итогам выборов, которые пройдут с 12 по 14 сентября.

Фото: ИА «Орелград»

Региональным отделением политической партии ЛДПР выдвинуто 28 кандидатов в депутаты Орловского городского Совета по одномандатным округам и 56 списочников. Информация опубликована на сайте Избирательной комиссии Орловской области.

В шапке общей части списка лидер реготделения Владислав Числов (депутат облсовета), Дмитрий Юдин (директор ООО «ОДСК-Неруд»), Григорий Колесов (заместитель Председателя Совета ПК «Потребительское общество «Жилищные технологии»), Сергей Мосин (директор ООО «МонтажТеплоЦентр»). Среди кандидатов есть участники СВО Егор Гордеев (он в июне возглавил молодежный партпоект). Средний возраст кандидатов в Горсовет от ЛДПР около 40 лет.

Сергей Мосин ранее был председателем реготделения «Партии Роста». Но после слияния ее с «Новыми людьми» принял решение пополнить ряды либерал-демократов. Дмитрий Юдин являлся доверенным лицом лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на президентских выборах 2024 года. Юдин и Колесов также были кандидатами в сенаторы на выборах губернатора Орловской области в 2023 году.

ИА “Орелград”


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