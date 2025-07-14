Опрос выявил отношение к студентам-стажерам в компаниях ЦФО

Подавляющее большинство поддерживает подобную практику, но есть нюансы.

Опрос* провел ВТБ. Подавляющее большинство (82%) жителей Центрального федерального округа поддерживают практику стажировок студентов в компаниях. При этом 66% уверены, что их работодатели также одобряют такой подход.

Структура студенческого состава в компаниях: 25% — учащиеся среднего специального образования, 25% — студенты с неполным высшим образованием, 20% — бакалавры, 5% — магистранты. Порядка 21% респондентов отметили, что вовсе не обращают внимания на уровень образования юных начинающих коллег.

Как показало исследование ВТБ, сильные стороны студентов – энергичность и высокая мотивация (64%), креативность и свежие идеи (44%), адаптивность (36%). Видят потенциал для долгосрочного сотрудничества около 25% респондентов.

При работе со студентами есть сложности. 63% участников опроса указывают на недостаток опыта. 51% отмечают высокую текучесть кадров. 37% говорят о необходимости наставничества. 33% сталкиваются с проблемами совмещения учебы и работы.

При этом некоторые меры могут способствовать успешной адаптации юных коллег. Более 50% опрошенных выступают за программы наставничества, создание специализированных курсов погружения в профессию и считают важным введение гибкого графика труда. Около 45% подчеркивают важность обратной связи. 35% настаивают на регулярной оценке результатов. 25% предлагают включать студентов в командные проекты.

*Опрос проводился 20-25 мая. В нем приняли участие 1500 россиян в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИА “Орелград”