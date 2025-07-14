Орловское ООО «Коротыш» запустило сельхозземли

14.7.2025 | 15:30 Закон и порядок, Новости

Территории зарастают сорняками.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Нарушение выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям — но не самостоятельно, а реагируя на обращение некоего гражданина. Это произошло в текущем месяце, сообщили в пресс-службе управления.

Выяснилось, что земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в Ливенском районе у деревни Росстани, не полностью введены в оборот. Здесь появилась сорная растительность. На участке нашли борщевик, шиповник, цикорий обыкновенный и пырей ползучий, а также репейник и крапиву.

Правообладателем земли является известное орловское предприятие — ООО «Коротыш». В итоге ведомство выдало ему предостережения об исправлении нарушений.

Землю надо не только очистить от сорной растительности, но и ввести в сельскохозяйственный оборот.

ИА «Орелград»


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