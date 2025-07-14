На выборы в Горсовет Орла идут яркие ньюзмейкеры

Эсеры дополняют ряды новыми героями.

Сведения о списке кандидатов, выдвинутых политическими партиями, размещены на сайте избиркома. Первым в общей части региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» заявлен Перелыгин Руслан Викторович (Советник председателя партии, депутат Орловского облсовета). Вторым стал москвич и индивидуальный предприниматель Рыбаков Игорь Анатольевич (депутат облсовета). Третий кандидат тоже из заксобрания региона – Косогов Евгений Владимирович (заместитель генерального директора по производству ООО «Орёлэлектроремонт»). Также в общей части списка главный редактор ООО «Издательский дом «Орловская среда» Филёва Татьяна Юрьевна. Всего в этом разделе 29 кандидатов.

Избирком опубликовал также данные о 27 одномандатниках, выдвинутых партией «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду». Среди них действующие депутаты Горсовета, а также новые лица. Например, в политику пошли перевозчики Кривовы Вадим и Марина, которые довели первого заместителя мэра Орла до суда. Также в числе кандидатов известная личность в сфере медицины – Серегин Дмитрий Владимирович. Фельдшер скорой медицинской помощи БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи» жестко и открыто говорит о существующих проблемах в сфере.

Напомним, выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов состоятся в сентябре. Следите за новостями кампании по тегу.

ИА “Орелград”