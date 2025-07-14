Стали известны детали сотрудничества Орла и Минска

Правительство региона обнародовало текст соглашения.

Правительство Орловской области обнародовало полный текст соглашения, заключенного им с Минским областным исполнительным комитетом из Республики Беларусь. Договор предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и социально-гуманитарное сотрудничество. Как следует из преамбулы документа, принят он в связи с взаимной заинтересованностью в углублении и расширении сотрудничества двух стран.

Взаимодействие предусмотрено по следующим направлениям: промышленность, сельское хозяйство и продовольствие, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, охрана окружающей среды, информационные технологии, спорт и туризм, здравоохранение, образование, наука и техника, инновационная деятельность, культура и искусство. Стороны договорились в соответствии с законодательством России и Беларуси разрабатывать и принимать совместные программы и планы мероприятий, создавать совместные комиссии и рабочие группы.

При этом они не несут ответственности по обязательствам по договорам и контрактам, заключенным между компаниями и организациями субъектами в рамках реализации соглашения. То есть если белорусские и орловские учреждения или предприятия заключат контракт, то возникающие проблемы они будут решать между собой, без привлечения органов власти. Однако последние приняли на себя обязательства по созданию организационных, финансово-экономических и правовых условий для реализации совместных проектов и программ.

Впрочем, органы власти будут помогать бизнесу в силу своих полномочий. Так, они обещают помогать организациям принимать участие в ярмарках и выставках, в обмене делегациями и специалистами в различных сферах сотрудничества. Предыдущее соглашение о сотрудничестве между администрацией Орловской области и Минским областным исполнительным комитетом было заключено 28 апреля 2000 года. Теперь оно утратило свою силу. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Срок его действия будет автоматически продлеваться на последующие пятилетки, если ни одна из сторон не решит его разорвать.

ИА “Орелград”