Двое жителей Орла собрали килограмм каннабиса

Наркотическое средство было изъято у них сотрудниками полиции.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Орловский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказались двое молодых людей, жители Орла. Судимостей ранее они не имели. Их обвиняли в совместном совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение без цели сбыта). В рамках следствия и судебного разбирательства было установлено, что инициатором преступления стал один из подсудимых.

Он решил добыть растения, содержащие в своем составе наркотические средства, а затем изготовить из них наркотик для личного потребления. Своими планами поделился с приятелем, предложив ему принять в этом участие. Приятель согласился, тем самым молодые люди с точки зрения закона вступили в преступный сговор. Они отправились в пригород Орла, где будто бы случайно нашли поросли дикой конопли.

О том, что это за растение, подельники были прекрасно осведомлены. Они тут же собрали «урожай», общей массой не менее 938,5 грамма (после высушивания до постоянной массы). Такая партия относится к крупному размеру. Урожай приятели разделили. Часть растений массой 258,4 грамма они уложили в кастрюлю, которую спрятали в лесополосе. Там она и хранилась до того момента, пока ее не обнаружили и не изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области.

Оставшуюся часть растений массой 680,1 грамма подельники отнесли в дом, где разложили для сушки. А затем спрятали в две картонные коробки, которые у них также нашли и изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские действовали в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Таким образом, молодые люди, действуя в группе лиц по предварительному сговору, незаконно хранили без цели сбыта, но с целью личного потребления каннабис общей массой чуть менее одного килограмма. Свою вину в судебном заседании они признали. Организатор «проекта» и его подельник получили одинаковое наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 20 процентов из их заработанной платы в доход государства.

ИА “Орелград”