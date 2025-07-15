Орловцы перестали сыпать предложениями в адрес губернатора

По сравнению с прошлым годом количество предложений сократилось в 3 раза.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала информацию о результатах работы с обращениями граждан. Так, во втором квартале 2025 года в адрес главы региона и членов правительства поступило 1898 письменных обращений, в том числе 60 коллективных обращений. Статистика говорит о том, что жители Орловской области снизили активность в такой переписке. Так, общее количество письменных обращений по сравнению с прошлым годом сократилось на 17,2 процента.

При этом на 16,7 процента снизилось число заявлений – их в этом году подано всего 1872 против 2246 заявлений в прошлом году. Также орловцы в текущем году во втором квартале направили губернатору и членам правительства 8 предложений. Для сравнения, годом ранее предложений было 25, то есть их количество сократилось на 68 процентов. Через интернет-приемную информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр» руководству региона поступило 240 обращений, или на 41,6 процента меньше, чем было год назад.

Интересно, что реже беспокоить губернатора и его ближайших подчиненных стали и органы федеральной государственной власти. В том числе администрация президента. Как правило, эти ведомства пересылают в областную администрацию обращения орловцев, поступившие к ним. Бывает, что жалоба доходит до того регионального чиновника, на которого верхам жалуются орловцы. Но в любом случае каждое такое обращение рассматривается, а его автору направляется ответ.

Во втором квартале 2025 года из федеральных органов власти в администрацию Орловской области была направлено и переадресовано 883 письменных обращения, что на 23,7 процента уступает показателю 2024 года. Из администрации президента России в правительство Орловской области поступило за отчетный период времени 271 обращение. Годом ранее таковых было 483, то есть снижение показателя составило 43,9 процента.

Администрация губернатора также подсчитала, что от жителей областного центра поступило 493 обращения, или 26 процента от общего количества. Во втором квартале 2024 года жителя Орла направили губернатору 570 обращений, или 24,9 процента от общего количества. Во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось число обращений от жителей города Ливны, Верховского, Знаменского, Краснозоренского, Кромского, Покровского, Свердловского и Урицкого районов.

ИА “Орелград”