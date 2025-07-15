«Лига-Строй» получил контракт на ремонт центра занятости в Орле

ТЦЗН Заводского района на улице МОПРа.

Подрядчика для текущего ремонта здания искали с помощью электронного аукциона. Всего на отбор было подано три заявки. Наиболее привлекательное предложение сделало орловское ООО «Лига-Строй». Итоговая цена контракта – 16,24 млн рублей (вместо 18,56 млн начальной). Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 29 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки». Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца с даты подписания документа о приемке.

По данным kartoteka.ru, ООО «Лига-Строй» зарегистрировано в 2013 году. Учредитель и генеральный директор – Александр Суров. Чистая прибыль компании в 2023 году – 2,8 млн рублей.

ИА “Орелград”