Рекламный слоган микрофинансистов признали ненадлежащим

Сомнительная реклама распространялась во Мценске.

Орловское УФАС России признало ненадлежащей рекламу микрокредитной компании и предписало ей прекратить нарушения Закона о рекламе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, внимание привлекла наружная реклама, распространявшаяся во Мценске. Микрокредитная компания предлагала горожанам займы на привлекательных условиях, используя при этом, как выяснилось при проверке, недопустимые сравнения.

В частности, заем предлагался всего за 5 минут, без страховок и по самому низкому проценту в городе. К тому же клиентам как бы заранее гарантировалось на 90 процентов одобрение выдачи кредита. Также в рекламе предлагалось взять займы под залог паспорта транспортного средства (ПТС), без изъятия автомобиля у владельца. Антимонопольщики внимательно изучили рекламные предложения и пришли к выводу, что они выходят за рамки Закона «О рекламе».

Прежде всего, пояснили в ведомстве, данная реклама является финансовой, но в ней отсутствовало необходимое предупреждение: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Также специально созданная комиссия внимательно изучила условие «займ под залог ПТС». И оказалось, что в реальности оно не выполняется. Займы выдают не под залог ПТС, а под залог имущественных прав на транспортное средство, и это далеко не одно и то же.

«Рекламный слоган «под залог ПТС» мог вводить потребителя рекламы в заблуждение относительно правовой природы оказываемых услуг и содержал нарушение требований Закона «О рекламе», – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС. – Кроме того, использование в рекламе терминов в превосходной степени должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение».

В данном случае речь идет об обещании выдать займы под самый низкий процент в городе. Но никто никаких исследований во Мценске на этот счет не проводил, поэтому проверить, действительно ли процент у этой фирмы самый низкий, фактически невозможно. А использование в рекламе слогана, достоверность которого не подтверждена, также противоречит требованиям законодательства о рекламе.

ИА “Орелград”